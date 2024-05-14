توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة الحكمة

وقع وزير الاعلام المهندس زياد المكاري مع جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمه، اتفاقية تعاون تتعلق بتوطيد علاقة التعاون العلمي والاعلامي بينهما.

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بداية، رحب رئيس جامعة الحكمة بالمكاري وفلحه، وقال: "نتشرف بالتعاون مع وزارة الاعلام ونحييها على الدور الذي تقوم به، وخاصة في هذا الظرف الصعب، فنشاطها هو استمرارية لعمل القطاع العام، والتي هي اليوم تعد تحديا أساسيا في وضع اقتصادي صعب وموارد بشرية تعمل باللحم الحي، ولذلك نحيي كل الجهود التي تبذلها وزارة الاعلام بكل مديرياتها ومؤسساتها".وتابع: "تعاوننا اليوم كجامعة الحكمة مع وزارة الاعلام هو تعاون هام جدا، في اتاحة المجال امام طلابنا كي يستفيدوا ويقضوا فترات في المؤسسات الاعلامية التابعة لوزارة الاعلام، اضافة الى تبادل المعلومات والخبرات والنشاطات الثقافية والنشاطات العلمية مع الوزارة".بدوره، شكر المكاري رئيس جامعة الحكمة ونواب الرئيس والعمداء، معربا عن عمق سعادته لوجوده في "هذا الصرح العلمي والاكاديمي، وخاصة عندما تكون العلاقة مع جامعات ومع طلاب".وقال: "أحب أن أبدي لحضرتكم قبل بدء كلمتي، رغبتي بالاجتماع مع طلاب كلية العلوم السياسية، فما أريد قوله أن هناك مشكلة دائمة بين هذا الجيل والدولة، هذا الجيل الذي لم ير أمرا جميلا من هذه الدولة، وهذه مسؤولية يتحملها المسؤولون السياسيون اللبنانيون".وأضاف: "نحن بالتأكيد في وزارة الاعلام، فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الحكمة العريقة، فهذا الأمر يعطي قيمة أكبر لإدارة في الدولة هي وزارة الاعلام بمديرياتها كافة".وتابع : "كما تعلمون نحن نعاني نقصا في القدرات البشرية، فالموظفون يتقدمون بالسن ولم يعد بإمكاننا توظيف المزيد منهم، ولا سيما عندما نتكلم عن وزارة كوزارة الاعلام مبنية على الثقافة والخلق والابداع والتكنولوجيا وعلى الدعاية والخبر والتسويق، مشيرا الى أن الموظفين لا يقصرون أبدا، ونحن نضطر لابقائهم في العمل حتى لو أحيلوا على التقاعد. من هنا، تأتي هذه البرتوكولات التي نوقعها، لقد وقعنا بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية، واليوم نتشرف بتوقيع اتفاقية مع جامعة الحكمة، وهناك بروتوكول آخر سيتم توقيعه مع جامعة الألبا".وأكد "الحاجة الى دم الشباب المتعلم ليدخل الى الادارة، فبدونه لا نستطيع أن نتقدم واذا لم نتقدم فلن نبني دولة أبدا. نحن نوقع اتفاقية مع جامعة ليس فيها كلية اعلام إنما مثلما قال الرئيس ان السياسة هي الاساس، وانما السياسة الحضارية التي نريدها ليست كالمشهد السياسي الذي نشهده في البلد".وتابع: "على هذا الجيل الشاب أن يتعلم ويأخذ العبر مما ساهم في تخريب البلد، ونحن نعمل على تظهير ارشيف تلفزيون واذاعة لبنان وحمايتهما لأمرين، أولهما تعريف هذا الجيل كم كان لبنان بلدا جميلا، وليعرف ماذا حلّ به فيتخذ الخيار الانسب ببناء وطن على قواعد لا تتزعزع".