Advertisement

لبنان

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة الحكمة

Lebanon 24
14-05-2024 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1199396-638513100221944550.png
Doc-P-1199396-638513100221944550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع وزير الاعلام المهندس زياد المكاري مع جامعة الحكمة ممثلة برئيسها البروفسور جورج نعمه، اتفاقية تعاون تتعلق بتوطيد علاقة التعاون العلمي والاعلامي بينهما.
 
بداية، رحب رئيس جامعة الحكمة بالمكاري وفلحه، وقال: "نتشرف بالتعاون مع وزارة الاعلام ونحييها على الدور الذي تقوم به، وخاصة في هذا الظرف الصعب، فنشاطها هو استمرارية لعمل القطاع العام، والتي هي اليوم تعد تحديا أساسيا في وضع اقتصادي صعب وموارد بشرية تعمل باللحم الحي، ولذلك نحيي كل الجهود التي تبذلها وزارة الاعلام بكل مديرياتها ومؤسساتها".
Advertisement

وتابع: "تعاوننا اليوم كجامعة الحكمة مع وزارة الاعلام هو تعاون هام جدا، في اتاحة المجال امام طلابنا كي يستفيدوا ويقضوا فترات في المؤسسات الاعلامية التابعة لوزارة الاعلام، اضافة الى تبادل المعلومات والخبرات والنشاطات الثقافية والنشاطات العلمية مع الوزارة".

بدوره، شكر المكاري رئيس جامعة الحكمة ونواب الرئيس والعمداء، معربا عن عمق سعادته لوجوده في "هذا الصرح العلمي والاكاديمي، وخاصة عندما تكون العلاقة مع جامعات ومع طلاب".

وقال: "أحب أن أبدي لحضرتكم قبل بدء كلمتي، رغبتي بالاجتماع مع طلاب كلية العلوم السياسية، فما أريد قوله أن هناك مشكلة دائمة بين هذا الجيل والدولة، هذا الجيل الذي لم ير أمرا جميلا من هذه الدولة، وهذه مسؤولية يتحملها المسؤولون السياسيون اللبنانيون".

وأضاف: "نحن بالتأكيد في وزارة الاعلام، فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة الحكمة العريقة، فهذا الأمر يعطي قيمة أكبر لإدارة في الدولة هي وزارة الاعلام بمديرياتها كافة".

وتابع : "كما تعلمون نحن نعاني نقصا في القدرات البشرية، فالموظفون يتقدمون بالسن ولم يعد بإمكاننا توظيف المزيد منهم، ولا سيما عندما نتكلم عن وزارة كوزارة الاعلام مبنية على الثقافة والخلق والابداع والتكنولوجيا وعلى الدعاية والخبر والتسويق، مشيرا الى أن الموظفين لا يقصرون أبدا، ونحن نضطر لابقائهم في العمل حتى لو أحيلوا على التقاعد. من هنا، تأتي هذه البرتوكولات التي نوقعها، لقد وقعنا بروتوكول تعاون مع الجامعة اللبنانية، واليوم نتشرف بتوقيع اتفاقية مع جامعة الحكمة، وهناك بروتوكول آخر سيتم توقيعه مع جامعة الألبا".

وأكد "الحاجة الى دم الشباب المتعلم ليدخل الى الادارة، فبدونه لا نستطيع أن نتقدم واذا لم نتقدم فلن نبني دولة أبدا. نحن نوقع اتفاقية مع جامعة ليس فيها كلية اعلام إنما مثلما قال الرئيس ان السياسة هي الاساس، وانما السياسة الحضارية التي نريدها ليست كالمشهد السياسي الذي نشهده في البلد".

وتابع: "على هذا الجيل الشاب أن يتعلم ويأخذ العبر مما ساهم في تخريب البلد، ونحن نعمل على تظهير ارشيف تلفزيون واذاعة لبنان وحمايتهما لأمرين، أولهما تعريف هذا الجيل كم كان لبنان بلدا جميلا، وليعرف ماذا حلّ به فيتخذ الخيار الانسب ببناء وطن على قواعد لا تتزعزع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-05-14
12:47 | 2024-05-14
12:43 | 2024-05-14
12:34 | 2024-05-14
12:22 | 2024-05-14
12:13 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24