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لبنان

كرامي: نسعى لتوحيد وجهات النظر حول ملف النازحين

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:13
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كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "اكس": "أبدينا منذ يومين كتكتل "التوافق الوطني"، ملاحظاتنا حول ملف النازحين السوريين ووضعنا خريطة طريق للخروج من هذه الازمة".



وتابع: "نحن على تواصل مع الزملاء في مختلف الكتل السنية لتوحيد وجهات النظر في هذا الاطار خلال الجلسة النيابية يوم غد".
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