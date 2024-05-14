كرامي: نسعى لتوحيد وجهات النظر حول ملف النازحين

كتب النائب فيصل كرامي عبر حسابه على منصة "اكس": "أبدينا منذ يومين كتكتل "التوافق الوطني"، ملاحظاتنا حول ملف النازحين السوريين ووضعنا خريطة طريق للخروج من هذه الازمة".







وتابع: "نحن على تواصل مع الزملاء في مختلف الكتل السنية لتوحيد وجهات النظر في هذا الاطار خلال الجلسة النيابية يوم غد".

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