Advertisement

لبنان

"الحزب" يُهاجم بقوّة"... كيف علّقت إسرائيل على حادثة إسقاط منطادها اليوم؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1199408-638513114612311538.jpg
Doc-P-1199408-638513114612311538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية، على قيام "حزب الله" بإسقاط منطاد إسرائيليّ فوق ‏مستوطنة أدميت، وقالت إنّ "الاعتقاد في إسرائيل بأنّ المنطاد الذي أسقطه "حزب الله" هو للتصوير فقط ليس صحيحاً، فهو قدرة استخباراتية تضررت".
Advertisement
 
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ "حزب الله" يُهاجم بقوّة، وحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات في الأسبوعين الأخيرين وتحديداً في الإصابات الدقيقة".
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2024-05-14
12:47 | 2024-05-14
12:43 | 2024-05-14
12:34 | 2024-05-14
12:13 | 2024-05-14
12:05 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24