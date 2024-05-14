"الحزب" يُهاجم بقوّة"... كيف علّقت إسرائيل على حادثة إسقاط منطادها اليوم؟

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية، على قيام "حزب الله" بإسقاط منطاد إسرائيليّ فوق ‏مستوطنة أدميت، وقالت إنّ "الاعتقاد في إسرائيل بأنّ المنطاد الذي أسقطه "حزب الله" هو للتصوير فقط ليس صحيحاً، فهو قدرة استخباراتية تضررت".

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وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ "حزب الله" يُهاجم بقوّة، وحقق الكثير من الإنجازات والنجاحات في الأسبوعين الأخيرين وتحديداً في الإصابات الدقيقة".