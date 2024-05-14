عراك وتضارب بالأيدي بين شبان في أبي سمراء

وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، بالقرب من شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون سقوط إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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