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لبنان

عراك وتضارب بالأيدي بين شبان في أبي سمراء

Lebanon 24
14-05-2024 | 12:43
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وقع إشكال فردي بين عدد من الشبان، بالقرب من شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون سقوط إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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