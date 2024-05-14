قتيل وجرحى... صواريخ أُطلقت من لبنان سقطت داخل مستوطنة إسرائيليّة

إلى ذلك، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، إلى مقتل إسرائيلي جراء إصابته بصاروخ مضاد للدروع في أداميت، أُطلق من جنوب لبنان.

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أعلن الجيش الإسرائيليّ، عن إصابة 5 جنود بجروح متوسطة وطفيفة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه أداميت في الجليل الغربيّ.