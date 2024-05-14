الحلبي: بدأنا بمسار إصلاحي.. وهذا ما قاله عن العام الدراسي المقبل

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا إداريا تربويا موسعا ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر وكل رؤساء الوحدات في المديرية، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ورؤساء الوحدات في المديرية، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس والوحدات التابعة لها، ومستشاري الوزير.

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وفي السياق، لفت الحلبي إلى ان "أمامنا استحقاقات اولها الإمتحانات الرسمية وهي شأن وطني يقتضي أن نتعاضد جميعا من اجل إنجازها وسلامتها ونزاهتها بإشراف من رئيس اللجان الفاحصة".

وأكد أنه "كما دخل التربية من اليوم الأول لتسلمه الحقيبة يؤمن بالعمل الفريقي من دون أجندة شخصية، لأن الهدف الأول هو إنقاذ المدرسة ووقف الإنهيار في التعليم الرسمي العام والمهني والجامعة اللبنانية"، مشيرا إلى "اننا نقوم مع المركز التربوي للبحوث والإنماء بتجديد المناهج التربوية، كما نقوم مع الدكتور مازن الخطيب بإصلاح التعليم العالي".



كما أشار إلى "اننا بدأنا بمسار إصلاحي له أهميته ووقعه الجيد لدى الجهات المانحة، وعلينا متابعة هذا المسار على قاعدة التطوير وتعزيز الشفافية والحوكمة".

وقال الحلبي: "نحن مقبلون على عام دراسي جديد، وعلينا تحضير كل المستلزمات والحاجات لتسيير المدارس، وتحديد الأكلاف وإجراء المناقلات في فترة الصيف لكي ندخل إلى سنة دراسية مستقرة".

ولفت إلى أنه "لم يعد لدينا متأخرات في معاملات العراقيين وهناك نحو ألف معاملة منجزة في لجنة المعادلات على مستوى المعادلة وهي موجودة لدى الجامعات ولم يتسلمها اصحابها بعد".



