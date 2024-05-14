Advertisement

لبنان

وزيرة الخارجية الكندية: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1199438-638513159590582663.jpg
Doc-P-1199438-638513159590582663.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّها تحدّثت مع الأطراف المعنيين، في شأن وقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ.

وأوضحت جولي في حديث للـ"ال بي سي"، أنّها "التقت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقائد الجيش العماد جوزاف عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وبقادة سياسيين مختلفين، في لبنان".
Advertisement

كما أوضحت أنّها على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين والفرنسيين والقطريين والسعوديين.

وشدّدت جولي على أنّ "كافة الأطراف مهتمة في إيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ".

ولفتت إلى وجوب عودة الناس، الذين يعيشون في الجنوب كما الإسرائيليين الذين يعيشون في شمال إسرائيل.

وقالت: "نحتاج إلى التأكد من احترام القرار 1701 بحيث يمكنهم العيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن."

وأضافت جولي: "وضعت الكثير من الضغط على القادة السياسيين الذين التقيتهم".

وأكّدت دعم بلادها للجيش، عبر تدريب العديد من القوات المسلحة اللبنانية كما دعم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2024-05-14
16:32 | 2024-05-14
16:18 | 2024-05-14
16:08 | 2024-05-14
15:31 | 2024-05-14
15:30 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24