وزيرة الخارجية الكندية: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

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أكّدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّها تحدّثت مع الأطراف المعنيين، في شأن وقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ.وأوضحت جولي في حديث للـ"ال بي سي"، أنّها "التقت برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقائد الجيش العماد جوزاف عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وبقادة سياسيين مختلفين، في لبنان".كما أوضحت أنّها على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين والفرنسيين والقطريين والسعوديين.وشدّدت جولي على أنّ "كافة الأطراف مهتمة في إيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار، في الجنوب اللبنانيّ".ولفتت إلى وجوب عودة الناس، الذين يعيشون في الجنوب كما الإسرائيليين الذين يعيشون في شمال إسرائيل.وقالت: "نحتاج إلى التأكد من احترام القرار 1701 بحيث يمكنهم العيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن."وأضافت جولي: "وضعت الكثير من الضغط على القادة السياسيين الذين التقيتهم".وأكّدت دعم بلادها للجيش، عبر تدريب العديد من القوات المسلحة اللبنانية كما دعم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.