إقفال معمل للمفروشات بالشمع الأحمر يستثمره سوريّ... ما السبب؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان عناصر من مركز أمن عام الشويفات ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، اقفلوا بالشمع الأحمر معملا للمفروشات والحديد، في منطقة بشامون المدارس، يستثمره شخص من التابعية السورية، وذلك لمخالفته نظام الإقامة والعمل.

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