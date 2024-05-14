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لبنان

إقفال معمل للمفروشات بالشمع الأحمر يستثمره سوريّ... ما السبب؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:58
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان عناصر من مركز أمن عام الشويفات ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، اقفلوا بالشمع الأحمر معملا للمفروشات والحديد، في منطقة بشامون المدارس، يستثمره شخص من التابعية السورية، وذلك لمخالفته نظام الإقامة والعمل.
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