Advertisement

لبنان

المكاري: نعمل لإدراج لأرشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1199455-638513191401315089.png
Doc-P-1199455-638513191401315089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "اكس": "شكل المؤتمر السادس حول ‏"المكتبات والحفظ الرقمي للتراث الثقافي" الذي عقد في مقر الإسكوا، فرصةً لي، لأعرض ما نملك من ثروة وطنية محافظ عليها في ارشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ ووزارة الإعلام".
Advertisement
 
 
وتابع: "‏هذا الإرث الثمين الذي أضع رقمنته نصب عيناي، لحمايته ووضعه بتصرف الجمهور، نعمل في الوزارة مع جهات مانحة دولية وخبراء لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم. ‏كما اننا نتمسك بالتعاون في كافة المجالات مع المؤسسات الدولية وخصوصا تلك ذات البعد الاقليمي منه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:50 | 2024-05-14
16:32 | 2024-05-14
16:18 | 2024-05-14
16:08 | 2024-05-14
15:31 | 2024-05-14
15:30 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24