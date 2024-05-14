المكاري: نعمل لإدراج لأرشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "اكس": "شكل المؤتمر السادس حول "المكتبات والحفظ الرقمي للتراث الثقافي" الذي عقد في مقر الإسكوا، فرصةً لي، لأعرض ما نملك من ثروة وطنية محافظ عليها في ارشيف تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام".
وتابع: "هذا الإرث الثمين الذي أضع رقمنته نصب عيناي، لحمايته ووضعه بتصرف الجمهور، نعمل في الوزارة مع جهات مانحة دولية وخبراء لإدراجه على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم. كما اننا نتمسك بالتعاون في كافة المجالات مع المؤسسات الدولية وخصوصا تلك ذات البعد الاقليمي منه".