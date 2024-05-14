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لبنان

بو حبيب التقى نظرائه السوري والمغربي واليمني.. ملف النزوح قيد البحث

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:32
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في البحرين، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا للقمة العربية المقررة بعد غد الخميس، في المنامة، نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد.
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وأثنى بو حبيب على "تأييد الحكومة السورية قرار عودة النازحين"، مشددا على "ضرورة حشد الدعم الدولي لفصل أي حل سياسي عن مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إضافة الى ضرورة إطلاق فوري وفعال لمشاريع تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى السورية المهدمة دعما لهذه العودة".

أيضاً التقى بوحبيب نظيره المغربي الوزير ناصر بوريطا.

وشدد بو حبيب على "العلاقة التاريخية بين الدولتين والشعبين"، مؤكداً "ضرورة دعم هذه العلاقة من خلال تحفيز الزيارات القطاعية بما يخدم مصلحة الشعبين".

كذلك، اجتمع بو حبيب مع نظيره اليمني الوزير شايع محسن الزنداني. وأكد بو حبيب "تمسك لبنان بالقانون الدولي والشرعية الدولية، بما فيه القرارات الأممية المتعلقة بلبنان والمنطقة"، وقال:  "حان الوقت لتطبيق الحل السياسي العادل وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وفقا لمبادرة  السلام العربية الصادرة في قمة بيروت لعام ٢٠٠٢".

وأشار إلى أنها "السبيل الوحيد التي ستخمد نار الحرب والدمار".
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