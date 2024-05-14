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لبنان
حادث سير مروّع على طريق درعون.. عدد الإصابات كبير والجرحى نُقِلوا إلى المستشفى
Lebanon 24
14-05-2024
|
14:39
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نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى الى مستشفى السان جون في جونية اصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام درعون - كسروان.
كما أسفر الحادث عينه عن سقوط اربعة جرحى آخرين تم نقلهم جميعاً بواسطة جهات أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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