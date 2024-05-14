حادث سير مروّع على طريق درعون.. عدد الإصابات كبير والجرحى نُقِلوا إلى المستشفى

كما أسفر الحادث عينه عن سقوط اربعة جرحى آخرين تم نقلهم جميعاً بواسطة جهات أخرى الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة جرحى الى مستشفى السان جون في جونية اصيبوا جرّاء تعرضهم لحادث سير وقع على طريق عام درعون - كسروان.