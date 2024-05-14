ما جديد قضيّة شادن فقيه؟

أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الإخبارات المقدمة ضد الممثلة شادن فقيه بجرم تحقير الديانتين الإسلامية والمسيحية والإساءة إلى النبي محمد، على قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

Advertisement