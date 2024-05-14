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لبنان

ما جديد قضيّة شادن فقيه؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:53
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أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الإخبارات المقدمة ضد الممثلة شادن فقيه بجرم تحقير الديانتين الإسلامية والمسيحية والإساءة إلى النبي محمد، على قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
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لبنان

شادن الفقيه

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