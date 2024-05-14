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لبنان

صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 15:01
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سُمِعَ صوت قويّ مساء اليوم، في مناطق في ضاحية بيروت الجنوبيّة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تبيّن أنّ إطار شاحنة انفجر.
 
 
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