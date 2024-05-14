مقدّمات نشرات الاخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة أخبار الـ"ان بي ان"



يحط ملف النزوح الشائك بكل تفاصيله بما فيها هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي في رحاب السلطة التشريعية التي يلتئم برلمانها غدا في جلسة عامة مخصصة لهذا الموضوع الذي يشكل هما وطنيا جامعا

Advertisement

وتحضيرا للجلسة عقد في مقر البرلمان اليوم لقاء تشاوري بعيدا من الاعلام شارك فيه اثنا عشر نائبا يمثلون كتلا من مختلف المشارب السياسية حيث تم العمل على إعداد مسودة توصية للهيئة العامة.



ووفق معلومات الـnbn كان جو النقاش ايجابيا ومنفتحا وهناك امكانية للتوصل لموقف وطني موحد في هذا الملف.

وعلى ضفاف ملف النزوح كشفت تقارير عن تواصل هاتفي مباشر جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس على ان تستكمل المحادثات اللبنانية – السورية على هامش مشاركة البلدين في القمة العربية التي تعقد في المنامة الخميس المقبل.



وفي المنامة عقد اليوم اجتماع بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري.



وكان الوزير عبد الله بو حبيب قد رد على رسالة نظيره فيصل المقداد الذي اعتبر فيها ان مؤتمر بروكسل منصة للهجوم على سوريا.



واكد بو حبيب في رسالته ان مشاركة لبنان في المؤتمر تنطلق من قناعة بعدم جواز تغييب الدول المعنية بالأزمات أو المتأثرة بها عن الاجتماعات المخصصة لهذه الأزمات واشار الى ان لبنان سيطالب بدعوة سوريا الى المشاركة في المؤتمر.



من الحدود الشرقية للبنان الى جبهته الجنوبية حيث تتميز ردود المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية بعمليات نوعية استهدفت مواقع للعدو وتجمعات لجنوده واستخدمت في بعضها اسرابا من المسيرات الانقضاضية



هذا الواقع يربك الكيان الاسرائيلي ولاسيما مستوطني الشمال الذين تظاهرو اليوم ضد حكومتهم التي لا تؤمن لهم الأمن.



وفي قطاع غزة تزداد وتيرة العدوان الاسرائيلي حيث ينفذ جيش الاحتلال عملية برية في جباليا بالتزامن مع استمرار اجتياح حي الزيتون.



أما في رفح فقد توغلت قوات الاحتلال في أحياء جديدة في المناطق الشرقية وتحركت دبابات من منطقة المعبر الى وسط المدينة لأول مرة.

وسواء في شمال غزة او وسطها او جنوبها فإن القوات الغازية تصطدم بالمقاومة التي تتصدى لها وتمسك بزمام المشهد الميداني الى حد كبير.



وعلى المستوى الدبلوماسي رصدت محاولة مصرية مستحيلة لإحياء مفاوضات الهدنة والتبادل لكنها اصطدمت برفض اسرائيلي وتعنت اميركي.



وفي تصريح أميركي ينضح بالعدوانية طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بمنح اسرائيل قنابل نووية لضرب غزة مستشهدا بإسقاط اميركا قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية ومعتبرا ان هذا القرار كان صحيحا وقال غراهام: أعطوا اسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب لا يمكن الاسرائيليين تحمل الخسارة. يحط ملف النزوح الشائك بكل تفاصيله بما فيها هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي في رحاب السلطة التشريعية التي يلتئم برلمانها غدا في جلسة عامة مخصصة لهذا الموضوع الذي يشكل هما وطنيا جامعاوتحضيرا للجلسة عقد في مقر البرلمان اليوم لقاء تشاوري بعيدا من الاعلام شارك فيه اثنا عشر نائبا يمثلون كتلا من مختلف المشارب السياسية حيث تم العمل على إعداد مسودة توصية للهيئة العامة.ووفق معلومات الـnbn كان جو النقاش ايجابيا ومنفتحا وهناك امكانية للتوصل لموقف وطني موحد في هذا الملف.وعلى ضفاف ملف النزوح كشفت تقارير عن تواصل هاتفي مباشر جرى بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس على ان تستكمل المحادثات اللبنانية – السورية على هامش مشاركة البلدين في القمة العربية التي تعقد في المنامة الخميس المقبل.وفي المنامة عقد اليوم اجتماع بين وزيري الخارجية اللبناني والسوري.وكان الوزير عبد الله بو حبيب قد رد على رسالة نظيره فيصل المقداد الذي اعتبر فيها ان مؤتمر بروكسل منصة للهجوم على سوريا.واكد بو حبيب في رسالته ان مشاركة لبنان في المؤتمر تنطلق من قناعة بعدم جواز تغييب الدول المعنية بالأزمات أو المتأثرة بها عن الاجتماعات المخصصة لهذه الأزمات واشار الى ان لبنان سيطالب بدعوة سوريا الى المشاركة في المؤتمر.من الحدود الشرقية للبنان الى جبهته الجنوبية حيث تتميز ردود المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية بعمليات نوعية استهدفت مواقع للعدو وتجمعات لجنوده واستخدمت في بعضها اسرابا من المسيرات الانقضاضيةهذا الواقع يربك الكيان الاسرائيلي ولاسيما مستوطني الشمال الذين تظاهرو اليوم ضد حكومتهم التي لا تؤمن لهم الأمن.وفي قطاع غزة تزداد وتيرة العدوان الاسرائيلي حيث ينفذ جيش الاحتلال عملية برية في جباليا بالتزامن مع استمرار اجتياح حي الزيتون.أما في رفح فقد توغلت قوات الاحتلال في أحياء جديدة في المناطق الشرقية وتحركت دبابات من منطقة المعبر الى وسط المدينة لأول مرة.وسواء في شمال غزة او وسطها او جنوبها فإن القوات الغازية تصطدم بالمقاومة التي تتصدى لها وتمسك بزمام المشهد الميداني الى حد كبير.وعلى المستوى الدبلوماسي رصدت محاولة مصرية مستحيلة لإحياء مفاوضات الهدنة والتبادل لكنها اصطدمت برفض اسرائيلي وتعنت اميركي.وفي تصريح أميركي ينضح بالعدوانية طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بمنح اسرائيل قنابل نووية لضرب غزة مستشهدا بإسقاط اميركا قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية ومعتبرا ان هذا القرار كان صحيحا وقال غراهام: أعطوا اسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب لا يمكن الاسرائيليين تحمل الخسارة.

مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



ماذا سيحصل في جلسة المناقشة غدا؟ فحسن نصر الله استبق الجلسة مطالبا بفتح البحر أمام النازحين السوريين، فيما نجيب ميقاتي لن يشارك في قمة بروكسيل. وفي الحالين فتش عن سوريا!



اذ وبدلا من المطالبة بفتح الحدود مع سوريا في اتجاه واحد لاعادة السوريين الى ديارهم، نصر الله يطالب بفتح البحر، كما ان ميقاتي تجنب كأس بروكسيل بعدما عرف حقيقة الموقف السوري من القمة. فاذا كانت المؤشرات هكذا، فهل يمكن لتوصية مجلس النواب غدا ان تحقق المطلوب منها؟



غدا ايضا، يعقد سفراء الخماسية الدولية اجتماعا في محاولة لاخراج الاستحقاق الرئاسي من ثلاجة الانتظار، فيما التطورات العسكرية جنوبا على حالها. لكن قبل تفصيل المشهدين السياسي والامني نبدأ النشرة من حدث ينتظره اللبنانيون منذ ثمانية اعوام.



فالرياضي والحكمة يتواجهان في نهائي ذهبي يستعيد اجواء التنافس التاريخي والمستوى المميز لكرة السلة اللبنانية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



ضربة نوعية باهداف ثلاثة، فقأت عينا صهيونية جديدة تستبيح السماء والسيادة اللبنانية. بالاسلحة المناسبة استهدفت المقاومة الاسلامية منطادا استعان به الصهاينة للاستعاضة عن اجهزتهم التجسسية التي دمرتها صواريخ المقاومين في غير موقع صهيوني، فدمرت من جديد قاعدة اطلاق المنطاد ما ادى الى افلاته، واصابت ألية التحكم به ودمرتها، واستهدفت طاقم ادارته فاوقعت افراده بين قتيل وجريح.



والمنطاد المستهدف صناعة صهيونية من نوع "سكاي ستار 330"، مهمته تأمين امن الحدود والسواحل، وحماية القواعد العسكرية والاستراتيجية، وهو مجهز بمناظير للرصد الليلي والنهاري، ويعمل في جميع الظروف الجوية والرياح القوية..

الا ان القوة الميدانية للمقاومين والدقة في المعلومات الاستعلامية، والرمي باتقان ادت الى تدمير المنطاد، وافقاد الصهاينة مصدرا تجسسيا خطيرا..



والحال في سماء لبنان لم يكن غيره على رمال غزة، من رفح الى جباليا وما بينهما. فثامن اشهر الحرب اعاد الصهاينة الى اول ايامها، تلاحقهم قذائف المقاومين وفوهات قناصاتهم بين الشوارع والاحياء، تصطاد جنودهم امام عدسات الاعلام الحربي، وتفجر آلياتهم بلهيب يحرقها ومعها خيارات حكومتهم المتخبطة..



ورغم التكتم والرقابة العسكرية المشددة، الا ان حجم الخسائر أكبر من ان يخفيه هؤلاء، ما اضطرهم الى الاعتراف عن اصابات بالعشرات من جنوب رفح الى جباليا في اقصى الشمال..



وأقصى طموح حكومتهم كسب الوقت عبر الهروب الى الامام، مع اعتراف كبار جنرالتهم وجموع خبرائهم بأن معركتهم لا طائل منها، وان ما يشهده القطاع اليوم يؤكد الفشل الذريع لاشهر حرب الابادة، فصواريخ المقاومة التي لاحقت الصهاينة الى عسقلان اطلقت اليوم من بين القوات الحاضرة في مدينة غزة كما كشف الاعلام العبري..



وما تكشفه وثيقة اثنين من كبار المنظرين الصهاينة “يوجين كندل” و”رون تسور” تؤكد ان الستار سيسدل على ما تسمى دولة اسرائيل قبل ان تحتفل بمئويتها كما يعتقدان..



فهي الدولة المنكوبة وهي تحيي ما يسمى بعيد استقلالها، فيما يحيي الفلسطينيون ذكرى نكبتهم مؤكدين انها لن تتكرر في زمن الصمود، ولو فوق الركام، والمقاومة بكل ما اوتوا من قوة واسناد ..

مقدمة نشرة اخبار الـ"او تي في"



في غزة ورفح، مشاهد قتل وتشريد وصمود. وفي جنوب لبنان، صور موت ودمار ومقاومة.



إنها حكاية المعاناة منذ السابع من تشرين الأول الفائت، فيما المجتمع الدولي يرفع وتيرة استنكاراته الكلامية يوميا، من دون ان تقترن مواقفه بأي تدبير عملي جدي يوقف العدوان، ويضع خارطة طريق لحل نهائي، سواء للوضع الفلسطيني، او لوضع جنوب لبنان.



اما في الشأن المحلي، فلا عنوان يتقدم على جلسة الهبة الاوروبية في ساحة النجمة غدا، التي يسأل اللبنانيون هل ستخرج بتوصيات تؤدي الى نتيجة، ام بكلام منمق لا يؤدي الا الى تمييع الملف واطالة امد الازمة مرة جديدة؟



واليوم، سأل الرئيس العماد ميشال عون عبر منصة اكس: أي فكر جهنمي ابتدع مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتشريد اللبنانيين في أصقاع الأرض عبر هجرة موسمية أو دائمة؟ أي مخطط جهنمي وأي تلاعب بالهوية وبالديموغرافيا يرسم للبنان ولسوريا ولشعبيهما؟



واضاف الرئيس عون: اليوم يعاود بعض المجتمع الدولي طرح هذا المشروع بعد أن انتفى السبب الأمني للنزوح!



واضاف الرئيس عون الذي تعيد ال او.تي.في. اعتبارا من اليوم في نشرة الاخبار التذكير بمواقفه من ملف النزوح: لقد حذرنا مرارا وتكرارا من هذا المخطط وما يشكله من خطر وجودي على لبنان، ونعيد التحذير منه اليوم؛ فهو مرفوض بكل المعايير، ولا يمكن السماح به تحت اي ظرف كان. وندعو كافة القوى السياسية الى الإجماع على رفضه قولا وفعلا، والعمل معا لمنع تنفيذه مهما كان الثمن، ختم الرئيس العماد ميشال عون.



مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



غدا جلسة المليار، فما هو السيناريو المعد لها؟

هل ستصدر توصية برفض المليار؟

أم تشترط على الحكومة قبولها من دون شروط؟

في هذه الحال، هل الدول الأوروبية جمعية خيرية لتعطي المليارات من دون شروط؟



جلسة الغد استجابة من الرئيس بري لمطلب الرئيس ميقاتي لامتصاص النقمة التي انفجرت عقب الكشف عن المليار أور، لكن رفض المليار لا يعيد النازحين ولا قبول المليار هو الذي يبقيهم، بقاء النازحين أو إعادتهم عائد إلى موازين قوى مازالت حتى إشعار آخر ترجح الإبقاء على العودة ن وكل كلام خارج هذا الإطار لا يقدم او يؤخر في هذا الملف.



اليوم طلائع العودة الطوعية بدأت ب330 عائد ولكن من أصل مليوني نازح ، بصيص نور في النفق المظلم ليس أكثر، فلو ان الدول الأوروبية مقتنعة بأن العودة قريبة لما عرضت دفع المليار أورو لبقاء النازحين في لبنان وعدم المبادرة إلى "النزوح الثاني" بالتوجه إلى بلدانهم .



إذا البلد أمام معضلة، مليونان وأربعمئة الف نازح، لا سوريا مستعدة لأعادتهم قبل الإعمار فيها وإلغاء العقوبات عليها، وهذا قرار في يد أميركا وأوروبا، وليس في الأفق ما يشير إلى رفع العقوبات، هكذا تستعمل سوريا ورقة النازحين للضغط على الغرب واوروبا تضغط على لبنان لأبقاء النازحين عنده، وفي العلاقات بين الدول، الأضعف هو الذي يدفع الثمن، وفي هذه الحال، لبنان هو الحلقة الأضعف.



ومن السيناريوهات المطروحة لجلسة الغد الاتفاق على اصدار توصية ملزمة للحكومة، لم يشترك بمداولاتها النواب التغييريون مؤلفة من 10 نقاط من بينها تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تتواصل مع الحكومة السورية والجهات المانحة لتسهيل عودة النازحين الى سوريا والضغط على الunhcr لتقديم الداتا كاملة غير منقوصة،إضافة إلى ضبط الحدود البرية وتطبيق القوانين اللبنانية بما يخص تسليم المساجين السوريين الى بلدهم وتطبيق سائر القوانين المرتبطة بمن لا تنطبق عليه شروط الإقامة القانونية واعادتهم الى سوريا او بلد ثالث.



في ظل هذا الواقع السوداوي، ملف أسود أضيف على ملفات الدولة العاجزة، وصل التزوير إلى أختام الرئيس بري والرئيس ميقاتي ووزراء، ووصل التزوير إلى تسجيل املاك عامة كأملاك خاصة، من طريق بيعها تزويرا.





مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



التحايا المرفوعة من سمير جعجع الى ادلب وحمص وحماه والزبداني وجسر الشغور قبل اثني عشر عاما سيتم رفعها في الشام هذه المرة وبمباركة القوات اللبنانية التي لن تعارض نقاش ملف النازحين رسميا وبالمباشر من لبنان.. الى فم الاسد.

وهو مشروع توافق قاربته توصية النواب التي حللت اليوم في ساحة النجمة ودارت حول الازمة بهدف وضع تصور موحد لإطار مسودة القرار او التوصية التي ستحملها الحكومة إلى مؤتمر بروكسل في االثامن والعشرين من الشهر الجاري وهناك سيتم إبلاغ الدول المانحة موقف الحكومة السيادي بتطبيق القانون وترحيل السوريين استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ومن عجائب الزمان أن الامة النيابية الواحدة ستكون ذات رسالة خالدة سيتم إبلاغها لمن يعنيهم الأمر في ازمة النزوح، وستجمع القوى السياسية على مطلب الترحيل في جلسة الغد العاصفة بالظهور السياسي على المنابر وقد توصل اللبنانيون الى هذه الخلاصات بعد سنوات نزوح شهدت على الدجل والمنافع والاستثمار السياسي والمنتفعين من الجمعيات والبلديات رؤساء واعضاء وقادة سياسيين، كله قامر على النزوح ولعب ورقته الخاسرة، وظل الامن العام اللبناني وحيدا من يسير قوافل العودة، لكنها وبعد انقطاع مدة سنة ونصف..

لم تتخط العودة المئتي نازح، وكادت قوافل الماشية التي اصطحبوها معهم تفوق أعداد الراغبين في العودة .وتتوقع مصادر الحدود أن تسرح المراعي وحدها في الاراضي السورية، وان يعود من دخلوا الى سوريا عبر طرق غير شرعية، وهي الحالات التي ترصد يوميا في المسالك والمعابر والطرق الخارجة عن رقابة الدولتين.

وفي جولة للجديد على عاصمة النزوح عرسال، يؤكد سكانها وفعالياتها أن أعداد السوريين في البلدة تفوق اعداد سكانها اللبنانيين بما يقارب الضعفين لكنهم اليوم باتوا يواجهون أمراضا وأوبئة انتشرت في مخيماتهم، من الصفيرة والإسهال والكوليرا وصولا إلى الجرب والطفح الجلدي، بسبب فيضانات الحفر الصحية وعلى ضفاف الليطاني انتشرت صور لحمام مفوضية اللاجئين وقد صب مباشرة في اعرق الانهر في الشرق الاوسط ، وبذلك تكون اوروبا قد فاضت علينا بالهبات.. والحمامات، والرائحة تطول.

ومن نسائم الحرب جنوبا ما هب على شكل منطاد خرج عن طوره ففي عملية ثلاثية، وبعد رصد حركة المنطاد الذي يرفعه الجيش الإسرائيلي فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة له من ضمنها قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد.

أما في حركة المناطيد السياسية بفرعها الرئاسي فتعود الخماسية الى الانطلاق غدا مسبوقة اليوم بلقاءات ثنائية ولكن لم يتبين مضمون الطروحات وما اذا كانت قد حملت جديدا.

ولا تتوقع المعلومات السياسية اختراقات جدية على مستوى جمع القوى اللبنانية على مرشح للانتخاب.

ومع ارتباط جبهة لبنان ب‍غزة.. والى ان يتوافق اللبنانيون على رئيس فإن لبنان بلا رأس.. ولن يحتفي بأكثر من استعادته اليوم رأس اشمون الأثري من المانيا بعد سرقته منذ العام 1981 اشمون.. إله الشفاء وتجدد الحياة عند الفينيقيين.. الإله الرئيسي لمدينة صيدا عاد الى المتحف اللبناني عل رأسه يمنح الشفاء الى كل معرقلي الرئاسة.