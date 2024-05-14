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لبنان

إسرائيل تكشف بالأرقام... كم بلغ عدد القتلى لديها بنيران "حزب الله"؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 15:08
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشمال، إثر العمليات التي بنفذها "حزب الله" "دعما لغزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية".

وعقب الإعلان عن مقتل مستوطن وإصابة عسكريين اليوم بصواريخ أطلقها "حزب الله" نحو منطقة أدميت، ذكرت صفحات إخبارية إسرائيلية تنشر آخر المستجدات على تطبيق "تلغرام"، أنه "منذ بداية الحرب، قُتل 14 جنديًا إسرائيليا و10 مدنيين بإطلاق نار في الشمال".
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في المقابل، تؤكد مصادر لبنانية أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وأن إسرائيل لا تعترف بذلك. (روسيا اليوم)
 
 
 

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