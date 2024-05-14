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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أفادت أن "الجيش الإسرائيلي رصد مؤخراً محاولات من جانب "حزب الله" لتعمية قدرات المراقبة لديه".وأضافت: "بدأ الأمر بضرب طائرات من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في المطلة والسيطرة عليها من بعيد، ثم قام حزب الله في عدة مناسبات بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على جبل ميرون".وتابعت: "من بين أمور أخرى، استهدف "حزب الله" هوائيات الرادار الخاصة بوحدة المراقبة الجوية التابعة للقوات الجوية، في الوقت عينه، عمل حزب الله على تدمير أنظمة المراقبة في عدد كبير من المواقع على طول الخط الحدودي".وبحسب الصحيفة: "إن الضرر الذي لحق ببالون المراقبة التابع للجيش الإسرائيلي اليوم هو استمرار لجهود "حزب الله" لتدمير أصول المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، ولكنه أيضا استمرار لاتجاه حزب الله التصعيدي في الأيام الأخيرة".