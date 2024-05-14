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لبنان
إجراءات تركيب عدّادات
Lebanon 24
14-05-2024
|
17:05
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يتحسَّب "كارتل المولِّدات" في العاصمة لإجراءات تلزمه بتركيب العدادات، مع تزايد ساعات التغذية، وللحد من التلوُّث السرطاني الذي يفتك بالمواطنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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