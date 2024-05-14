Advertisement

لبنان

إجراءات تركيب عدّادات

Lebanon 24
14-05-2024 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1199494-638513287316519967.jpg
Doc-P-1199494-638513287316519967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتحسَّب "كارتل المولِّدات" في العاصمة لإجراءات تلزمه بتركيب العدادات، مع تزايد ساعات التغذية، وللحد من التلوُّث السرطاني الذي يفتك بالمواطنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في بنك عوده يكشف تداعيات الحرب على لبنان والعالم
lebanon 24
15/05/2024 05:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لإعادة احياء الاقتصاد بالارتكاز على التميّز اللبناني
lebanon 24
15/05/2024 05:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عن النازحين السوريين: ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين
lebanon 24
15/05/2024 05:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لإيقاف الحرب على جنوبي لبنان ووضع حدّ لهدم المنازل وتدمير المتاجر وإحراق الأرض ومحاصيلها وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم وإتلاف جنى عمرهم في ظرف اقتصادي سبق وأفقرهم
lebanon 24
15/05/2024 05:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24

اقتصاد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:08 | 2024-05-14
22:10 | 2024-05-14
22:12 | 2024-05-14
22:38 | 2024-05-14
22:30 | 2024-05-14
22:14 | 2024-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24