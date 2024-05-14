إجراءات تركيب عدّادات

يتحسَّب "كارتل المولِّدات" في العاصمة لإجراءات تلزمه بتركيب العدادات، مع تزايد ساعات التغذية، وللحد من التلوُّث السرطاني الذي يفتك بالمواطنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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