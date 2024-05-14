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لبنان

شاهد ما شافشي حاجة

Lebanon 24
14-05-2024 | 17:30
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ما يزال نواب في الكتل الكبرى يمارسون واجباتهم النيابية، على غرار "شاهد ما شافشي حاجة"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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