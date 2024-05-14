20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملفّ النزوح يفتح الباب أمام عودة التواصل مع سوريا
Lebanon 24
14-05-2024
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبيروت وإعلانها المثير عن تقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو يمتد من السنة الجارية حتى سنة 2027، يستأثر هذا الإعلان بالاهتمام السياسي والإعلامي.
Advertisement
وكتبت سابين عويس في" النهار": في ظل غموض تام أحاط بالمحادثات وبلائحة المشاريع والبرامج المستفيدة من الدعم، والقطاعات المستهدفة، ينتظر أن تتبلور الامور في كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام النواب اليوم، وهي كلمة ستتناول الرد على كل التساؤلات، ولن تكون صدامية كما أوضحت مصادره. وفيما كان يعوّل على أن تشكل الجلسة العامة المنعقدة اليوم مساحة لحسم الجدل الدائر في هذا الشأن، جاء الإعلان عن عدم ترؤس ميقاتي وفد لبنان إلى مؤتمر بروكسيل "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، معطوفاً على كتاب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي سيترأس الوفد، إلى نظيره السوري فيصل المقداد ليصب الزيت على النار، نظراً إلى الالتباس الذي أثاره تراجع ميقاتي وموقف بو حبيب المتناغم مع الموقف السوري الذي يعتبر أن المؤتمر يشكل منصّة للهجوم على سوريا، حيث يرفض تغييبها عن المؤتمر، ويطالب بدعوتها، بحيث فُهم أن هذا التراجع معطوفاً على الموقف الرسمي الذي عبّر عنه وزير الخارجية يعبران عن تضامن لبناني مع النظام السوري، ورفض واضح لتغييبه عن المشاركة في مؤتمر يتعلق بمستقبل بلاده. أوساط السرايا قللت من صدقية هذه القراءة للموقف اللبناني وامتناع ميقاتي عن ترؤس الوفد، كاشفة أن هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال التي أبلغته أن التمثيل الرسمي في المؤتمر لن يكون على مستوى رؤساء دولة أو حكومة، بل على مستوى وزاري، ذلك أن دعوة ميقاتي جاءت على مستوى شخصي نظراً إلى أن لبنان معنيّ مباشرة بالملف السوري. ولذا، قرر تكليف وزير الخارجية، وقد أبلغ رئيس المجلس بهذا القرار.
أهمية المؤتمر تكمن في النتائج التي يرتّبها على صعيد العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة ومع دمشق من جهة أخرى. ذلك أن دعم لبنان للموقف السوري، الذي عبّر عنه بوضوح تام كتاب بو حبيب إلى المقداد يشير إلى أن السلطة القائمة اليوم قررت المضيّ في قرار الانفتاح على دمشق من خلال تفعيل قنوات التواصل القائمة أساساً ولكن ببرودة، وتوسيع مجالات التنسيق في ملف النازحين، وهو الأمر الذي أشار إليه بو حبيب في الكتاب عندما كشف أن لبنان "بادر إلى التحاور مع الحكومة السورية في مسألة النزوح ولاقى تجاوباً، وسيحاول بالتنسيق مع سوريا والمجتمع الدولي وضع خطة شاملة وإجراءات عملية تكون كفيلة بتأمين عودة النازحين". ولا يستبعد بعد هذا الإعلان أن تشهد القمة العربية المنعقدة في البحرين والتي يشارك فيها ميقاتي لقاءً مع مسؤولين سوريين يتوّج الاتصالات الثنائية والجانبية القائمة. ويدرك لبنان أن لا سبيل إلى معالجة ملف النزوح من خارج التواصل مع سوريا، خصوصاً في المجال التقني واللوجستي والأمني الذي يجري اليوم عبر الأمن العام. لكن الأوساط الحكومية لا تستبعد رفع مستوى التواصل والقيام بزيارات متبادلة إذا تطلب الأمر ذلك، انطلاقاً من قرار الانفتاح المتخذ سابقاً.
لكن السؤال: هل سيؤثر الموقف اللبناني على العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي والدعم المالي المرصود له للسنوات الأربع، خصوصاً أن الاتحاد لا يزال على مقاربته للملف السوري والعلاقة مع النظام، وعبّر عن ذلك بعدم دعوة الحكومة السورية إلى المشاركة في مؤتمر يخصّ بلادها؟
عن هذا السؤال تجيب مصادر سياسية مطلعة أن الدول الأوروبية منقسمة في ما بينها حيال الموقف من سوريا، بين من لا يزال متمسكاً بمقاطعة النظام وبين من يتطلع إلى مقاربة مختلفة تدعو إلى استعادة التواصل وعدم انتظار الحل السياسي من أجل مواجهة النزوح. أما بالنسبة إلى لبنان، فهناك حد أدنى من التفهم لموقفه. ولا تستبعد المصادر أن تأتي التوصية المرتقبة من الجلسة النيابية اليوم، بمثابة مقدمة أو مفتاح لفتح الباب أمام عودة التواصل مع الجانب السوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
04:49 | 2024-05-14
14/05/2024 04:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
04:12 | 2024-05-14
14/05/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
03:00 | 2024-05-14
14/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة زوجها.. جويل مردينيان تتعرّض للهجوم بسبب جرأة فستانها (فيديو)
Lebanon 24
كانت برفقة زوجها.. جويل مردينيان تتعرّض للهجوم بسبب جرأة فستانها (فيديو)
03:35 | 2024-05-14
14/05/2024 03:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-05-15
لا تجاوب مع مبادرة نصرالله
01:15 | 2024-05-15
بعد استهداف إسرائيل مساء أمس لسيارة في صور.. كيف يبدو الوضع جنوبًا؟
01:15 | 2024-05-15
مرجع روحي للاحزاب: يناقشون مستقبل لبنان وتتلهَون بمباريات كرة السلة
01:02 | 2024-05-15
عبدالله: لتكون المقاربة موحدة في ملف النازحين
01:00 | 2024-05-15
ميقاتي الى القمة العربية في البحرين بعد الجلسة النيابية العامة وشرح اجراءات الحكومة
01:00 | 2024-05-15
شركة Rights & Rights SAL الوكيل الحصري لاعادة توزيع محتوى قنوات beIN
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24