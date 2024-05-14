20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استجواب قتلة بسكال سليمان ومذكرات توقيف وجاهيّة
Lebanon 24
14-05-2024
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الديار": على مدى سبع ساعات متواصلة، استجوب قاضي التحقيق آلأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور قتلة منسق "القوات اللبنانية" في بلاد جبيل المغدور بسكال سليمان، حيث تم سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من قبل مخابرات الجيش اللبناني.
Advertisement
اشارة الى ان مخابرات الجيش كانت ألقت القبض على افراد من العصابة المتفرعة من عصابات للسرقة والخطف والقتل، بعملية مخابراتية على الحدود بين لبنان وسوريا، وبالتنسيق مع الأمن السوري، واوقفت ستة أفراد ، فيما بقيت ثلاثة رؤوس للعصابة كما قيل ، وهم معروفون من قبل السلطات اللبنانية والسورية، وتسعى الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بين البلدين للقبض على المتهمين الثلاثة .
وفي المعلومات انه عند الساعة السابعة من صباح امس، انتشرت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في محيط قصر العدل في بعبدا، وعند الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ بالتحقيق عند التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب "القوات".
دام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة ، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية ضدهم، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمس بالامن القومي.
وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، كما تشير المعلومات، وانه من المتوقع أن يستكمل التحقيق مع بقية افراد العصابة الأسبوع المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر زواجها مدنياً في أبو ظبي.. سارة أبي كنعان تطل بالأبيض (صور)
04:49 | 2024-05-14
14/05/2024 04:49:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
Lebanon 24
بغطاء على الرأس.. عارضة الأزياء التونسية تتألق في أبو ظبي برفقة زوجها المذيع اللبناني (صور)
04:12 | 2024-05-14
14/05/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
Lebanon 24
نصرالله يحسُم مصير السنوار.. هذا أبرز سيناريو بين غزة ولبنان!
03:00 | 2024-05-14
14/05/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت برفقة زوجها.. جويل مردينيان تتعرّض للهجوم بسبب جرأة فستانها (فيديو)
Lebanon 24
كانت برفقة زوجها.. جويل مردينيان تتعرّض للهجوم بسبب جرأة فستانها (فيديو)
03:35 | 2024-05-14
14/05/2024 03:35:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2024-05-15
لا تجاوب مع مبادرة نصرالله
01:15 | 2024-05-15
بعد استهداف إسرائيل مساء أمس لسيارة في صور.. كيف يبدو الوضع جنوبًا؟
01:15 | 2024-05-15
مرجع روحي للاحزاب: يناقشون مستقبل لبنان وتتلهَون بمباريات كرة السلة
01:02 | 2024-05-15
عبدالله: لتكون المقاربة موحدة في ملف النازحين
01:00 | 2024-05-15
ميقاتي الى القمة العربية في البحرين بعد الجلسة النيابية العامة وشرح اجراءات الحكومة
01:00 | 2024-05-15
شركة Rights & Rights SAL الوكيل الحصري لاعادة توزيع محتوى قنوات beIN
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24