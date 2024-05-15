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لبنان

شركة Rights & Rights SAL الوكيل الحصري لاعادة توزيع محتوى قنوات beIN

Lebanon 24
15-05-2024 | 01:00
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أعلنت شركة Rights & Rights SAL أنّها أصبحت الوكيل الحصري لاعادة توزيع محتوى قنوات beIN في لبنان.

وأعلمت الشرّكة كافّة المؤسسات السياحيّة العاملة في لبنان، من مطاعم وفنادق وقهاوي وصالات فعاليّات عامّة وغيرها، بوجوب الاستحصال الإلزاميّ على ترخيص بعرض هذه القنوات، وذلك عبر توقيع عقد معها.
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وحذرت الشّركة هذه المؤسسات السياحيّة من مغبة عرض هذه القنوات دون مسوّغ شرعيّ، ممّا سوف يدفعها مُكرهة إلى مراجعة القضاء المختصّ بغية توقيف مقرصني المحتوى وختم معدّاتهم بالشّمع الأحمر بشكل فوري

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