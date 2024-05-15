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لبنان

من بيت ياحون.. "الحزب" ينعى شهيدا جديدا

Lebanon 24
15-05-2024 | 00:02
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نعى حزب الله الشهيد حسين ابراهيم مكّي "السيد مكّي" مواليد عام ١٩٦٩ من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان.


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