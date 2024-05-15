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لبنان

مرجع روحي للاحزاب: يناقشون مستقبل لبنان وتتلهَون بمباريات كرة السلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2024 | 01:15
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أوصل مرجع روحي مسيحي بارز رسالة الى الأحزاب المعارضة والموالية في رعيته قائلا "ألا ترون ما يحصل؟ ألا تقرأون الأحداث؟ رئيس اللقاء الديموقراطي السابق الزعيم وليد جنبلاط يتصدر المشهد في العاصمة الفرنسية، وهو جالس في الأليزيه يناقش الوضع الأمني والسياسي ومستقبل لبنان مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أما حضرتكم فتتلهَون بالمناكفات والمناحرات والبيانات المضادة ومباريات كرة السلة".
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المرجع ختم بالقول: عودوا الى رشدكم وتذكروا دوركم جيداً في صناعة مستقبل لبنان، فالتاريخ لا يرحم ، وتاريخ أجدادكم مجيد".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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