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لبنان

مؤسسة تلفزيونية تعيد حساباتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-05-2024 | 01:45
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تسعى إدارة مؤسسة إعلامية لبنانية مرئية الى الدفع بإتجاه اعادة المحطة الى ما كانت عليه في عصرها الذهبي، قبل أن تنافسها بالمشاهدة محطات اخرى.
وفي المعلومات، أن الإدارة المالكة قامت بكف يد جزئي لأحد المدراء الشباب بعدما تبين أن خارطة الطريق التي وضعها لم تحرز أي تقدم ملحوظ، لا بل أبعدت العديد من أصدقاء وضيوف المؤسسة التقليديين عنها.
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في المقابل، سجلت خطوة استعانة الإدارة والمالكين بسيدة  لها باع طويل في الإدارة والإنتاج ومساهمات في صنع  العصر الذهبي للمؤسسة. وباشرت السيدة سلسلة اجتماعات بهدف إعادة التلفزيون الى دورته المعتادة والمميزة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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