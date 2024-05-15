Advertisement

لبنان

بعد استهداف إسرائيل مساء أمس لسيارة في صور.. كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1199569-638513548294321548.jpeg
Doc-P-1199569-638513548294321548.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن اشتعلت جبهة الجنوب مساء أمس الثلاثاء، حيث استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي بعدد من صورايخ جو – أرض، سيارة من نوع رابيد على طريق الحوش – صور، ما أدى الى احتراق السيارة وارتقاء شهيد يدعى حسين ابراهيم مكي، نعاه "حزب الله"، وجرح ثلاثة اخرين كانوا في المكان المستهدف، يسود الهدوء الحذر هذا الصباح، المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
 
وكان قد استهدف العدو الإسرائيلي أمس، مزرعة السلامية والخريبة وحمى راشيا الفخار وكذلك أطراف كفرحمام كفرشوبا والهبارية امتدادا حتى  مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي، وهذه الاعتداءات من قبل العدو  قابله رد عنيف من قبل المقاومة الإسلامية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة مستهدفة مواقع السماقة، الرمثا وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة في قضاء حاصبيا.
 
 
وحتى هذا الصباح، لم يغب الطيران التجسسي الإسرائيلي، عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء تلال برغز والاحمدية حتى إقليم التفاح.
 
وفجرا، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-05-15
04:07 | 2024-05-15
04:00 | 2024-05-15
03:50 | 2024-05-15
03:37 | 2024-05-15
03:18 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24