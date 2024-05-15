بعد استهداف إسرائيل مساء أمس لسيارة في صور.. كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

بعد أن اشتعلت جبهة الجنوب مساء أمس الثلاثاء، حيث استهدف الطيران المسّير الإسرائيلي بعدد من صورايخ جو – أرض، سيارة من نوع رابيد على طريق الحوش – صور، ما أدى الى احتراق السيارة وارتقاء شهيد يدعى حسين ابراهيم مكي، نعاه "حزب الله"، وجرح ثلاثة اخرين كانوا في المكان المستهدف، يسود الهدوء الحذر هذا الصباح، المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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وكان قد استهدف العدو الإسرائيلي أمس، مزرعة السلامية والخريبة وحمى راشيا الفخار وكذلك أطراف كفرحمام كفرشوبا والهبارية امتدادا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي، وهذه الاعتداءات من قبل العدو قابله رد عنيف من قبل المقاومة الإسلامية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الموجهة مستهدفة مواقع السماقة، الرمثا وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة في قضاء حاصبيا.

وحتى هذا الصباح، لم يغب الطيران التجسسي الإسرائيلي، عن سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء تلال برغز والاحمدية حتى إقليم التفاح.

وفجرا، أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.