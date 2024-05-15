إسرائيل تنشر فيديو للغارة التي استهدفت سيارة بصور

#عاجل الإعلان عن تصفية قيادي ميداني بارز في وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في منطقة صور
جيش الدفاع تمكن من تصفية المدعو حسين إبراهيم مكي الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية عديدة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية خلال القتال
وكان مكي قائدًا سابقًا لمنطقة الشاطئ في… pic.twitter.com/WYkuJxpRyW
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2024
#عاجل الإعلان عن تصفية قيادي ميداني بارز في وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في منطقة صور
جيش الدفاع تمكن من تصفية المدعو حسين إبراهيم مكي الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية عديدة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية خلال القتال
وكان مكي قائدًا سابقًا لمنطقة الشاطئ في… pic.twitter.com/WYkuJxpRyW