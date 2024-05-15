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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو للغارة التي استهدفت سيارة بصور

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:06
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نشر جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للغارة التي استهدفت سيارة في مدينة صور جنوب لبنان، زاعما أنها كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى استشهاده.
 
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وفي وقت لاحق، نعى "حزب الله" عنصره الذي يدعى حسين مكي مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان.

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