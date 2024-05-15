إسرائيل تنشر فيديو للغارة التي استهدفت سيارة بصور

نشر جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للغارة التي استهدفت سيارة في مدينة صور جنوب لبنان، زاعما أنها كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى استشهاده.

#عاجل الإعلان عن تصفية قيادي ميداني بارز في وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله في منطقة صور



جيش الدفاع تمكن من تصفية المدعو حسين إبراهيم مكي الذي كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية عديدة ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية خلال القتال



وكان مكي قائدًا سابقًا لمنطقة الشاطئ في… pic.twitter.com/WYkuJxpRyW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2024 Advertisement

وفي وقت لاحق، نعى "حزب الله" عنصره الذي يدعى حسين مكي مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان.