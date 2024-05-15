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لبنان

نقابة مربي النحل بقاعًا نعت الشهيد حسين عيسى

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:14
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عقدت نقابة مربي النحل في البقاع لقاء تشاوريًا، توقفت فيه عند "الاعتداءات التي يشنها العدو الصهيوني على أهلنا في غزة والجنوب اللبناني، وخصوصًا الغارة على ميس الجبل التي استهدفت أحد زملائنا الشهيد  حسين عباس عيسى الذي كان في زيارة لتفقد منحله".
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وقالت في بيان: "هنيئا له نيل وسام الشهادة، والتحاقه بركب الشهداء الأبرار، وألهم عائلته وأهله الصبر والسلوان".

وختمت قائلة: "سنظل متمسكين بأرضنا ومقاومتنا، ونقول كما قال سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، إقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، ونعاهد الشهيد أن نسير على خطاه في سبيل مقاومة هذا المحتل والتمسك بالأرض حتى تحرير كامل التراب اللبناني، وندعو للمقاومة في لبنان وفلسطين بالنصر المؤزر". 
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