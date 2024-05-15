صورة لشهيد "حزب الله" مع قيادي إيراني كبير.. شاهدوها

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشهيد "حزب الله" حسين مكي الذي تمّ استهدافه يوم أمس بغارة إسرائيلية في صور، وذلك إلى جانب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي الذي جرى اغتياله في دمشق مطلع شهر نيسان الماضي.

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وسائلُ إعلامٍ إسرائيلية علّقت على الصورة المتداولة، فقالت إن ما تُظهره يُبين أن مكي وزاهدي كانا على إتصالٍ وثيق، مشيرة إلى أن مكي كان قائداً ميدانياً بارزاً في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله".

ووصفت التقارير الإسرائيلية مكي بأنه "بنك معلومات ضخم" وذراع قوية لـ"حزب الله" في سوريا، كما أنه إسرائيل تعتبرهُ مسؤولاً عن التسليح والتجهيز وخط الإمداد من إيران إلى سوريا.