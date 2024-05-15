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لبنان

بعد تعرضه لحادث سير.. نهاية محزنة للشاب محمود

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:13
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توفي الشاب محمود الحصني متأثراً بجروحه التي اصيب بها جراء حادث السير الذي تعرض له منذ ايام على طريق البالما  طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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حادث سير

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