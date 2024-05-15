في طرابلس.. مداهمات للجيش وتوقيفات

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داهمت دوريَّة من مديرية المخابرات الجيش– مكتب المنية بمؤازرة دوريّة من الجيش منازل مطلوبين في البداوي – طرابلس ووفق المصادر تم توقيف عدد منهم وضبط أسلحة وذخائر حربية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ .