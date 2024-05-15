حمية بحث مع وفد نيابي شمالي شؤوناً إنمائية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة، وفداً نيابياً، ضم النواب: رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وليد البعريني ومحمد سليمان.

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وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، وفي شؤون إنمائية مناطقية تعنى بها الوزارة، ولا سيما ملف صيانة الطرق في محافظة عكار .



وأكد حمية للوفد أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، من خلال المعنيين فيها، ما زالت تقوم بمهام الكشف على الطرق الأساسية في محافظة عكار، بالإضافة إلى أنها تعمل على إعداد ملفاتها، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للاعتمادات المتوافرة".