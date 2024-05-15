في طرابلس.. مجهولون يسرقون سوبرماركت

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اقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول الى سوبرماركت "خير وبركة" في محلة شارع عزمي طرابلس عن طريق التسلق على اسلاك المصعد المؤدي الى داخل السوبرماركت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الأمنية، وبدأت تحقيقاتها في الحادث للكشف عن الفاعلين.