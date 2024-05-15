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لبنان

أمن الدولة دهمت سوق الخُضَر في بيروت.. وهذا ما عثرت عليه

Lebanon 24
15-05-2024 | 03:18
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بعد توافر معلومات عن وجود فاكهة مهرّبة من سوريا، دهمت دوريّات من أمن الدولة في بيروت، سوق الخُضَر بيروت، وأثناء تفتيش المحالّ، تمّ العثور على طنّين من الجنارك ونحو الطنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعة من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفاكهة المصادرة على الجمعيّات الخيريّة.
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ومع بدء موسم الفاكهة والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلّاح اللبنانيّ، الذى ترى مديريّة أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقّه وتعبه ومورد رزقه. (الوكالة الوطنية)
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