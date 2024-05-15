بالصورة.. من التقى نصرالله مؤخراً؟

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفداً قيادياً من حركة "حماس" برئاسة ‏خليل الحية، وضم محمد نصر وأسامة حمدان.

وجرى خلال الإجتماع تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، كما تم استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

Advertisement