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لبنان

بالصورة.. من التقى نصرالله مؤخراً؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 03:37
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استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفداً قيادياً من حركة "حماس" برئاسة ‏خليل الحية، وضم محمد نصر وأسامة حمدان.
 
وجرى خلال الإجتماع تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة، كما تم استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.
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وتم التأكيد، بحسب بيان، "على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف الشريفة التي سعى إليها طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات، كما تم الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".
 
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