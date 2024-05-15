قبيل بدء الجلسة النيابية المخصصة للبحث في ملف النازحين.. هذه أبرز مواقف النواب



بدأت جلسة مجلس النواب، المخصصة للبحث في مسألة النزوح السوري في لبنان، والهبة الأوروبية، في ساحة النجمة.

وقبيل انعقاد الجلسة أدلى عدد من النواب بالتصريحات الآتية:

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هاشم

قال النائب قاسم هاشم في حديث للـmtv: "توصّلنا إلى مسودة وتمّ التوافق على نقاطها وبنودها الـ9 ومقدّمتها، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة، ولا بدّ من التواصل مع الحكومة السورية من أجل الوصول إلى إعداد خطة لإعادة النازحين".

وأضاف: "أبرز بنود المسودّة هي تشكيل لجنة وزارية من وزراء مختصّين برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع كلّ الجهات المعنيّة وتحديداً الحكومة السورية بالإضافة إلى التواصل مع منظمات دوليّة".

أبي رميا

من جهته، قال النائب سيمون أبي رميا في حديث للـmtv: "واضح أن هناك غموض بشأن الهبة الأوروبية، ونسمع أنّها ليست بهبة جديدة، واكتشفنا أنّ هذه الأموال تذهب إلى مؤسسات وجمعيات غير حكومية وليس إلى الدولة اللبنانية".

الدويهي

أما النائب ميشال الدويهي، فقال: "وضعنا كلّ التوصيات والملاحظات بشأن ملف النزوح، ويجب حلّ مشكلة النازحين بطريقة شفافة وواضحة والمشكلة أكبر من لبنان".

بيضون

كذلك، قال النائب اشرف بيضون في حديث للجديد: "المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة، فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله".

الحاج

إلى ذلك، قال النائب رازي الحاج، إن هناك توصية من تكتل "الجمهورية القوية" تطلب فيها من الحكومة، ترحيل كلّ سوري موجود بطريقة غير شرعيّة والمباشرة فوراً بتطبيق القوانين.

المكاري

وزير الإعلام زياد مكاري، قال بدوره في حديث للـmtv: "إذا وصل فرنجيّة إلى الرئاسة، فهو الأكثر قدرة على التواصل مع السوريين من أجل إعادة الجزء الأكبر من النازحين ووضع حدّ للنزوح بشكل جدّي".