في ساحة النجمة.. جلسة لبحث موضوع النزوح

باسيل: أول المعرقلين لعودة النازحين هي مفوضية الأمم المتحدة

من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أن "الحرب على سوريا باتت طويلة، واليوم متواصلة بالحرب الاقتصادي وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا هي واحدة من ابرز نقاط الضغط".

وتابع: "القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح، وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح".

ورأى أن "اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين، هي منظمة مفوضية الأمم المتحدة UNHCR، التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين، مضيفا: "هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل، وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية".

يعقوبيان: نحن مع عودة سريعة ومنظمة للنازحين ومدخل المعالجة يبدأ بانتخاب رئيس

كذلك، قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "واجب مجلس النواب الدستوري هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا إنتظار الخارج"، وأضافت: "علينا كنواب أن نبقى هنا لإنتخاب الرئيس".



واعتبرت يعقوبيان إلى أن الحكومة ما زالت تُمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وابتعدت جداً عن مفهوم تصريف الاعمال، فيما مجلس النواب لا يقوم باي من واجباته وخاصة الرقابية.



وتابعت: "لم تكن لتحصل هذه الجلسة لولا طلب رئيس الحكومة وهناك من يريد أن يغيّر البيت فدية للوجود السوري ولن يتوقف هذا السيل ما لم نعالج مجراه أوّلًا عبر الحدود التي يُراد لها أن تبقى مستباحة".



وأكملت: "ما يجري على أرض الواقع هو عرقلة للعودة وإلّا فورقة النزوح هي فزاعة للاتحاد الأوروبي ولبنان لن يكون صندوق بريد".



وختمت: "نحن مع عودة سريعة ومنظمة ولائقة تراعي كل الشروط الإنسانية للنازحين السوريين ومدخل معالجة أزمة النزوح تبدأ بانتخاب رئيس".

السيد: مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان

من ناحيته، قال النائب جميل السيد إنه لا يحقّ لأحد أن يتعرّض يتعرّض لأي نازح سوري من خارج القوانين اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو من مسؤولية الدولة.

وفي كلمة له خلال الجلسة النيابية العامة لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، قال السيد: "لو لم يُقتل باسكال سليمان وآخرون من بعده على يد سوريين ربما لما كانت تجري الجلسة اليوم وموضوع النازحين ليس موضوع أعداد أو موضوعًا سياسيًّا إنّما موضوع فوضى".

وتابع: "قبل جلسة اليوم، تحركت جمعيات وسفارات أمس واتّصلت بنواب ومراجع وحرّضت على إضرابات للضغط على هذه الجلسة. أنا أعلم والكلُّ يعلم نوع المساعدات التي تأتي إلى جمعيّات تنتمي إلى قوى سياسية ونواب وغيرهم، ولن نتحدث بالأسماء".

وأردف: "الفوضى هي العنصر المخيف الاساسي في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع رغم وجود مذكرة مع المفوضية العليا لشؤون النازحين".

واعتبر السيد أنّ "مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان وعلى الشعب اللبناني باسم القانون الدولي"، وقال: "نحن بحاجة لمن عنده رُكب وضمير ووطني أن يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان".

عدوان: يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة

من ناحيته، لفت النائب جورج عدوان، إلى أنّ "معالجة أيّ مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات"، وأكّد أنّ "انتخاب الرئيس أمر ملحّ"، وقال إنّه "يجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي".



وقال عدوان من مجلس النواب: "يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين"، وسأل: "ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟" وأضاف أنّ "المشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج".



واعتبر أنّ "مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا، لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها، وكلّ القوانين والاتفاقات في يدّ رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها".



وأضاف عدوان: "يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة، ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك، وليتمّ إعطاء التمويل للسوريين في سوريا وليس في لبنان".

الجميّل: المشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إلى أنّ "هناك إجماعاً على ما يجب القيام به، وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يُعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي".



وشدّد الجميّل من مجلس النواب، على أنّ "ضبط الحدود أمر أساسي، والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين، ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق".



وأضاف: "في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه، لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين".



وقال الجميّل: "السوريون قادرون على العودة إلى بلدهم"، ولماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود؟" وتابع: "من واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة".

أفرام: لحماية الحدود اللبنانية وكلّ نازح سوري يكلّفنا حوالى ألف دولار سنوياً

كذلك، قال النائب نعمة أفرام إنَّ الجميع في لبنان مُوحّد على الخطر الوجودي الذي يُشكله النزوح السوري.



وأوضح أفرام أنّ "موضوع المسح والتوثيق للنازحين السوريين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن المعيب أن نقوم إستجداء الحصول على المعلومات، ولهذا السبب أدعو لتوثيق وإصدار بطاقات خاصة بالنازحين".



وأكمل: "يجب تأمين الحماية للحدود اللبنانية كي نتمكن من تطبيق القوانين كما يجب وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل".



وتابع: "كلّ نازح يكلّفنا حوالى ألف دولار سنويّاً ويجب أن نطلب من المجتمع الدولي الذي يدفع للعائلات السورية مبالغ لإدارة الوجود السوري في البلد".

سكاف: الأخطار الوجوديّة تتطلب إجماعًا وقرارًا موحدًا





كذلك، قال النائب غسان سكاف، إنّ "النزوح يشكلّ خطرًا وجوديًّا، والأخطار الوجوديّة تتطلب إجماعًا وقرارًا موحدًا".



وأضاف سكاف من مجلس النواب: "أخشى ما أخشاه في حال التعاطي السلبي بأن تطير الهبة وأن يبقى النازحون، وعلينا كمسؤولين اتخاذ خطوات تنفيذية تبدأ بإبعاد النازحين السوريين غير الشرعيين وحماية اللبنانيين وأرزاقهم".



وقال: "لا نريد أن تأتي تطمينات الحكومة شبيهة بتطمينات 1969، وبعد معرفة أنّ الهبة تأتي في سياق المساعدات نطلب من الحكومة التعامل مع هذا الموضوع وفق الآليات القانونية والدستورية المتبعة وذلك بعد التأكّد من التعامل مع لبنان بمبدأ المساواة مثل تركيا والأردن ورفض إبقاء النازحين".



الصمد: لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان

من ناحيته، قال النائب جهاد الصمد، إنّ "لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك"، وأضاف: "نختلف على طريقة المعالجة، ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف".



وسأل الصمد من مجلس النواب: "هل سياسة التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟"



وتابع: "لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان".

أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح

ودعا النائب هادي أبو الحسن إلى "إصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح"، وقال "يجب تسليم "الداتا" كاملة إلى الأمن العام والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين". وأضاف أبو الحسن من مجلس النواب: "للطلب إلى الحكومة اللبنانية التنسيق مع الحكومة السورية في ضبط الحدود على الجانبين وتحديد الأماكن الآمنة التي تسمح بعودة النازحين غير الحائزين على إجازات عمل".