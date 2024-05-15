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لبنان

باسيل: رئيس الحكومة قبلنا كلنا

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:16
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كان لافتاً خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت في ساحة النجمة قبل ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة موضوع النزوح السوري، ما حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
فبعد ان طلب النائب باسيل الكلام بالنظام، ليطرح رؤية التيار الوطني الحر لهذه المشكلة، قاطعه الرئيس بري قائلا: رئيس الحكومة سيتحدث أولاً، فما كان من باسيل ان ردّ قائلاً: رئيس الحكومة قبلنا كلنا.
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