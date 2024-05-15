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لبنان

خلال جلسة مناقشة الهبة الاوروبية.. هذا ما قاله بري

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:26
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مناقشة الهبة الاوروبية في مجلس النواب: "هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان".
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