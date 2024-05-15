Advertisement

لبنان

وزير الاعلام بحث وفرونتسكا في الاوضاع

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1199716-638513698989522529.png
Doc-P-1199716-638513698989522529.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الاعلام زياد المكاري، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في زيارة وداعية، تم خلالها مناقشة الوضع في لبنان والمنطقة وملف النازحين والحرب في غزة والملف الرئاسي في لبنان.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
المكاري: نعمل لإدراج لأرشيف ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ على لائحة الاونيسكو لذاكرة العالم
lebanon 24
15/05/2024 13:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري نوه بالعلاقات اللبنانية – القطرية: كنت أتمنى لو استشعر النواب خطورة الأوضاع وانتخبوا رئيسا
lebanon 24
15/05/2024 13:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري افتتح مكتب "دار البيان العربي للدراسات": الثقافة الوطنية الجامعة رسالة ايمان بلبنان
lebanon 24
15/05/2024 13:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان خلف الحبتور عن "مشروع إعلامي كبير في لبنان".. كيف علّق المكاري؟
lebanon 24
15/05/2024 13:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

المكاري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2024-05-15
04:07 | 2024-05-15
06:54 | 2024-05-15
06:48 | 2024-05-15
06:47 | 2024-05-15
06:40 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24