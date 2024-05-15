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لبنان
وزير الاعلام بحث وفرونتسكا في الاوضاع
Lebanon 24
15-05-2024
|
04:30
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إستقبل وزير الاعلام زياد المكاري، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في زيارة وداعية، تم خلالها مناقشة الوضع في لبنان والمنطقة وملف النازحين والحرب في غزة والملف الرئاسي في لبنان.
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