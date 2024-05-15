"ترفض تسليمنا لوائح وأسماء".. باسيل: أول المعرقلين لعودة النازحين هي مفوضية الأمم المتحدة

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أن "الحرب على سوريا باتت طويلة، واليوم متواصلة بالحرب الاقتصادي وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا هي واحدة من ابرز نقاط الضغط".

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وقال باسيل من مجلس النواب، في الجلسة المخصصة لمناقشة ملف النزوح والهبة الأوروبية: "القوانين اللبنانية تعالج موضوع النزوح، وأطلب تشريع قوانين جديدة تلحظ حالات معيّنة من الهجرة والنزوح".

ورأى أن "اول المعرقلين لعودة النازحين السوريين، هي منظمة مفوضية الأمم المتحدة UNHCR، التي ترفض حتى اليوم تسليمنا لوائح واسماء النازحين، مضيفا: "هناك مخطط لتفكيك دول المنطقة بما يخدم إسرائيل، وعملية الفرز السكاني وإجبارهم على الهجرة يأخذنا إلى كيانات أحادية".

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