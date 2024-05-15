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لبنان

في المنامة.. سلام التقى وزير النفط البحريني وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:59
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، في العاصمة البحرينية، المنامة، على هامش أعمال القمة العربية 33.

وجرى أثناء الاجتماع، استعراض امكانية تفعيل التعاون الثنائي، وتقديم خبرة وزارة النفط البحرينية في قطاع النفط واستخراج الغاز.
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وشدد الوزير بن دينه على "العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في مملكة البحرين ولبنان"، منوهاً "بحرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان وتقديم المساعدة في قطاع النفط بما يخدم لبنان في الاستثمار النفطي".

وشكر الوزير سلام من جهته، مبادرة الوزير البحريني في "الاستعداد لمد جسور التعاون بين لبنان ومملكة البحرين في قطاع النفط وتقديره واحترامه لمشاعر ومحبة الوزير البحريني للبنان وشعبه".

 
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