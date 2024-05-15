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لبنان

تعميم من ميقاتي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:30
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أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التعميم رقم 17/2024 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات بشأن التقييم الوطني لمخاطر الفساد في القطاع العام.
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تعميم

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