بالفيديو.. سجال حاد بين جميل السيد وبولا يعقوبيان: "يلي تحت باطو مسلة بتنعرو"

حصل سجال داخل مجلس النواب بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد أثناء إلقاء الأخير كلمته خلال الجلسة العامة المنافشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، اليوم الأربعاء.

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وخلال كلمته، تحدث السيد عنه قبل جلسة اليوم، تحركت جمعيات وسفارات أمس واتّصلت بنواب ومراجع وحرّضت على إضرابات للضغط على هذه الجلسة، وقال: "أنا أعلم والكلُّ يعلم نوع المساعدات التي تأتي إلى جمعيّات تنتمي إلى قوى سياسية ونواب وغيرهم، ولن نتحدث بالأسماء".



عندها، ردّت يعقوبيان بالقول: "يا ريت منحكي بالأسماء.. إنت جريء.. أنا عندي جمعية وما باخد دولار من ولا محل.. ما باخد إلا مساعدات عينية، وممكن كون عم بنطال".



هنا، ردّ السيد بالقول: "بس سميك بتجاوبي.. دولة الرئيس سكتها". بدورها، قالت يعقوبيان: "سكتت لحالي.. يا عيب الشوم 100 مرة بتقاطع".



السيد ردّ هنا قائلاً: "يلي مسلة تحت باطو بتنعرو".. يعقوبيان، ردّت: "ما في مسلة تحت باطي.. المسلة تحت باطك مش تحت باطي".



على الأثر، ردّ السيد بالقول "ما حدا جيب سيرتك"، لتطالعه يعقوبيان بالقول: "سمى الجيرة وسمى الحي.. شو هالحكي.. ما حدا يقرب عليي على هالموضوع".



هنا، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليعقوبيان: "فيك تسكتي؟".. عندها، ردت الأخيرة بالقول: "ما رح اسكت.. إنت عارف انو هو قاصدني.. ما حدا بقول سكتي.. عيب يحترم حالو المجلس".



