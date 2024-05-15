Advertisement

لبنان

بالفيديو.. سجال حاد بين جميل السيد وبولا يعقوبيان: "يلي تحت باطو مسلة بتنعرو"

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1199749-638513726283320848.PNG
Doc-P-1199749-638513726283320848.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل سجال داخل مجلس النواب بين النائبة بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد أثناء إلقاء الأخير كلمته خلال الجلسة العامة المنافشة ملف النزوح والهبة الأوروبية، اليوم الأربعاء.
Advertisement

وخلال كلمته، تحدث السيد عنه قبل جلسة اليوم، تحركت جمعيات وسفارات أمس واتّصلت بنواب ومراجع وحرّضت على إضرابات للضغط على هذه الجلسة، وقال: "أنا أعلم والكلُّ يعلم نوع المساعدات التي تأتي إلى جمعيّات تنتمي إلى قوى سياسية ونواب وغيرهم، ولن نتحدث بالأسماء".

عندها، ردّت يعقوبيان بالقول: "يا ريت منحكي بالأسماء.. إنت جريء.. أنا عندي جمعية وما باخد دولار من ولا محل.. ما باخد إلا مساعدات عينية، وممكن كون عم بنطال". 

هنا، ردّ السيد بالقول: "بس سميك بتجاوبي.. دولة الرئيس سكتها". بدورها، قالت يعقوبيان: "سكتت لحالي.. يا عيب الشوم 100 مرة بتقاطع".

السيد ردّ هنا قائلاً: "يلي مسلة تحت باطو بتنعرو".. يعقوبيان، ردّت: "ما في مسلة تحت باطي.. المسلة تحت باطك مش تحت باطي".

على الأثر، ردّ السيد بالقول "ما حدا جيب سيرتك"، لتطالعه يعقوبيان بالقول: "سمى الجيرة وسمى الحي.. شو هالحكي.. ما حدا يقرب عليي على هالموضوع".

هنا، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليعقوبيان: "فيك تسكتي؟".. عندها، ردت الأخيرة بالقول: "ما رح اسكت.. إنت عارف انو هو قاصدني.. ما حدا بقول سكتي.. عيب يحترم حالو المجلس".
 

 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2024-05-15
04:07 | 2024-05-15
06:54 | 2024-05-15
06:48 | 2024-05-15
06:47 | 2024-05-15
06:40 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24