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لبنان

توقيف 3 أشخاص في طرابلس.. وهذا ما ضبطه الجيش في حوزتهم

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:21
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 14 /5 /2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في منطقة الميناء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(ف.ب.) و(ا.و.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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