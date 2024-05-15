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لبنان

الجميّل: المشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:19
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أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إلى أنّ "هناك إجماعاً على ما يجب القيام به، وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يُعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي".
 
 
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وشدّد الجميّل من مجلس النواب، على أنّ "ضبط الحدود أمر أساسي، والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين، ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق".
 
 
وأضاف: "في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه، لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين".
 
 
وقال الجميّل: "السوريون قادرون على العودة إلى بلدهم"، ولماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود؟" وتابع: "من واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة".
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