الجميّل: المشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إلى أنّ "هناك إجماعاً على ما يجب القيام به، وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يُعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي".

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وشدّد الجميّل من مجلس النواب، على أنّ "ضبط الحدود أمر أساسي، والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين، ومن دون قرار سياسي بتطبيقها لن تُطبّق".

وأضاف: "في هذه الحكومة فريق سياسي واحد من لون واحد، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقه، لأنّ القرار السياسي بيده والحكومة بيده وهو من يمتنع عن تطبيق القوانين".

وقال الجميّل: "السوريون قادرون على العودة إلى بلدهم"، ولماذا لا يتمّ نقلهم إلى الحدود؟" وتابع: "من واجبات الدولة السورية أن تفتح أبوابها لمواطنيها خصوصاً الموجودين في لبنان بطريقة غير شرعيّة".