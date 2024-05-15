عن نقل تلفزيون لبنان المباريات الدولية الرياضية... هذا ما طالب به محفوظ

لفت رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ الى أن كافة اللبنانيين يشكون من إمكانية متابعة الأقنية الرياضية cablevision وحصرياًBein sport عبر فرض تكلفة عالية سواء في المنازل أو المطاعم.

وقال في بيان: "هذا الأمر يخالف القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 الذي ينص على مجانية البث التلفزيوني وعلى احترام حق المواطن في الاعلام والاستعلام خارج أي ضغوط او نفقات أو عبر احتكار ايصال المعلومة إلى المشاهد".

وأمل محفوظ من الحكومة "التدخل لمصلحة المواطن وتطبيق القوانين المرعية أو على الأقل إعطاء تلفزيون الدولة حق البث المجاني لكافة المباريات الدولية الرياضية وترك الخيار للمواطن أو للمؤسسات في الإشتراك أو عدمه".

وفي هذا السياق، لفت نظر القضاء اللبناني إلى "التدخل لحماية حقوق المواطن ووقف المخالفات القانونية الجائرة".

وعلى صعيد آخر، اعتبر محفوظ في بيان، ان "موضوع النازحين السوريين في لبنان يثير إشكالات كثيرة على رأسها إثارة نزعة عنصرية ضد السوريين من دون التمييز بينهم. وهناك معلومات عن جهات تريد افتعال مشاكل بين السوريين أنفسهم من مجموعات دينية متطرفة خدمة للخارج الدولي الذي يعترض على معالجة حقيقية لملف النازحين بين السلطات اللبنانية والسورية".

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