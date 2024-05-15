لفت النائب جورج عدوان، إلى أنّ "معالجة أيّ مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات"، وأكّد أنّ "انتخاب الرئيس أمر ملحّ"، وقال إنّه "يجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي".

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وقال عدوان من مجلس النواب: "يجب التعاطي مع الوجود السوري غير الشرعي ضمن القوانين"، وسأل: "ما الذي يُعيق تطبيق القوانين؟" وأضاف أنّ "المشكلة هي في أنّنا لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في الداخل ولا في الخارج".

واعتبر أنّ "مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا، لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها، وكلّ القوانين والاتفاقات في يدّ رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها".

وأضاف عدوان: "يجب المباشرة فوراً بترحيل كلّ سوري مقيم بطريقة غير شرعيّة، ومسؤولية الحكومة العمل على ذلك، وليتمّ إعطاء التمويل للسوريين في سوريا وليس في لبنان".