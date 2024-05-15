Advertisement

لبنان

السنيورة بحث وسفير مصر في الاوضاع العامة

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1199777-638513748317913300.png
Doc-P-1199777-638513748317913300.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى. 

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش ينعى العميد الركن المتقاعد فؤاد عون
lebanon 24
15/05/2024 14:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السير شبه متوقف على المسلك الغربي لاوتوستراد جونية مقابل مجمع فؤاد شهاب
lebanon 24
15/05/2024 14:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة بحث وفرونتسكا في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة
lebanon 24
15/05/2024 14:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة يستذكر باسل فليحان: خسارة وطنية كبيرة لا تعوض
lebanon 24
15/05/2024 14:00:55 Lebanon 24 Lebanon 24

فؤاد

السنيورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:29 | 2024-05-15
04:07 | 2024-05-15
06:54 | 2024-05-15
06:48 | 2024-05-15
06:47 | 2024-05-15
06:40 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24