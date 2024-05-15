السنيورة بحث وسفير مصر في الاوضاع العامة

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى.



وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .

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