بالصواريخ الثقيلة... هكذا ردّ "الحزب" على اغتيال حسين مكي

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ "بركان" الثقيلة، وأصابها بشكل ‏مباشر ودمّر جزءا منها".



Advertisement كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "هاجم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".‏

وأوضح "الحزب" أنّ العمليتين العسكريتين تأتيان في اطار الردّ ‏"على الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب"، في إشارة إلى استهداف مسيّرة إسرائيلية ليل أمس، سيارة في صور، كان في داخلها القيادي في "حزب الله" حسين مكّي.