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لبنان

بالصواريخ الثقيلة... هكذا ردّ "الحزب" على اغتيال حسين مكي

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:55
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ "بركان" الثقيلة، وأصابها بشكل ‏مباشر ودمّر جزءا منها". 
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "هاجم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".‏
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وأوضح "الحزب" أنّ العمليتين العسكريتين تأتيان في اطار الردّ ‏"على الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب"، في إشارة إلى استهداف مسيّرة إسرائيلية ليل أمس، سيارة في صور، كان في داخلها القيادي في "حزب الله" حسين مكّي.
 
 
 
 

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