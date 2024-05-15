بالصواريخ الثقيلة... هكذا ردّ "الحزب" على اغتيال حسين مكي

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ "بركان" الثقيلة، وأصابها بشكل مباشر ودمّر جزءا منها".
كذلك، أعلن "الحزب" أنّه "هاجم مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصاب تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها بشكل كامل".
وأوضح "الحزب" أنّ العمليتين العسكريتين تأتيان في اطار الردّ "على الاغتيال الذي نفذه العدوّ الإسرائيلي في الجنوب"، في إشارة إلى استهداف مسيّرة إسرائيلية ليل أمس، سيارة في صور، كان في داخلها القيادي في "حزب الله" حسين مكّي.