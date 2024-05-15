إشكال... وإصابة شخص بطلق ناريّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المدعو م.ا بطلق ناريّ، خلال إشكال في منطقة محرم في طرابلس.



ونُقِلَ الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.