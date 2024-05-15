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لبنان

إشكال... وإصابة شخص بطلق ناريّ

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المدعو م.ا بطلق ناريّ، خلال إشكال في منطقة محرم في طرابلس.
 

ونُقِلَ الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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طرابلس

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